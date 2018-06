tempo di lettura 2'

Leonardo Pieraccioni torna sul set per girare “Se son rose”il suo tredicesimo film

Lunedì 11 giugno a Prato Leonardo Pieraccioni torna dietro la macchina da presa per girare “Se son rose” il suo tredicesimo film che lo vede protagonista insieme a Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio, Antonia Truppo e con Nunzia Schiano, Sergio Pierattini e Gianluca Guidi.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo all’inizio delle riprese, previsto per lunedì, di Se Son Rose, il tredicesimo film di Leonardo Pieraccioni.

Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: “Sono cambiato. Riproviamoci!”…?

È quello che accade a Leonardo Giustini (Pieraccioni) giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un’inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare il fatale messaggino. E come zombie usciti dalle tombe dell’amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono all’accorato appello e quella che era nata come l’innocua provocazione di un’adolescente si trasforma in una macchina del tempo. Per Leonardo, barricato nel fortino delle sue pigre certezze tra divano, involtini primavera e computer, sarà un emozionante e divertente viaggio nel passato e nel presente.

Le riprese del film che iniziano lunedì 11 giugno a Prato si svolgeranno interamente in Toscana per sette settimane tra Prato, Borgo San Lorenzo, Scarperia, Lago di Bilancino, e nella zona del Mugello.

Scritto da Leonardo Pieraccioni insieme a Filippo Bologna “Se son rose” è prodotto da Levante per Medusa Film e uscirà nelle sale il 29 novembre distribuito da Medusa Film.