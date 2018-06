Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

A fronte di critiche più che positive, l’horror, che vede protagonista, ha avuto uno scarso punteggio (D+) su CinemaScore. Su Rotten Tomatoes, il film ha attualmente un tasso di gradimento del 62%. Il film ha da poco debuttato al cinema negli Stati Uniti con buoni numeri al botteghino, raccogliendo immediatamente oltre 13 milioni di dollari.

Qui di seguito uno degli ultimi tweet dalla compagnia:

The grade is in for @HereditaryMovie. What do you think? https://t.co/5Hsz9bjeju pic.twitter.com/Uim8LdBHJI

— CinemaScore (@CinemaScore) 9 giugno 2018