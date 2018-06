tempo di lettura 1'

È ufficiale:ha raggiunto ieri i due miliardi di dollari in incassi globali dopo soli 48 giorni di sfruttamento.

Si tratta del quarto film della storia a raggiungere questo traguardo (ovviamente è una classifica che non tiene conto dell’inflazione), accanto a Star Wars: il Risveglio della Forza, Titanic e Avatar (Titanic ha superato i due miliardi nel corso delle sue varie ridistribuzioni in sala).

Negli USA è al quinto posto tra gli incassi più alti di sempre con 656.1 milioni di dollari e attualmente detiene il record del miglior weekend d’esordio di sempre con 257.7 milioni di dollari. Attualmente è ancora in classifica nella top-five.

Fuori dagli USA, invece, ha ottenuto 1.346 milirdi di dollari finora (il terzo maggiore incasso di sempre). Molto buono anche l’incasso in Cina, dove ha raccolto finora 369.7 milioni di dollari. Nel Regno Unito ha incassato 94 milioni di dollari, in Corea del Sud 92, in Brasile 64, in Messico 59, in Australia 46. In Italia ha raggiunto i 18.6 milioni di euro.

Fonte: BOM