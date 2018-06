Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Dopo il trailer è approdato online anche un nuovo poster IMAX di, il nuovo film di Damien Chazelle, regista di

Nella pellicola Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna.

Distribuito da Universal Pictures, il film uscirà negli USA il 12 ottobre mentre in Italia il 1° novembre. Potete vedere il poster qua sotto:

Sulla scia del grande successo di La La Land, vincitore di sei premi Oscar, il regista premio Oscar Damien Chazelle e il protagonista Ryan Gosling tornano a lavorare insieme nel film Il Primo Uomo della Universal Pictures, che narra l’avvincente storia della missione della NASA per portare un uomo sul luna. Il film si concentra sulla figura di Neil Armstrong e sugli anni tra il 1961 e il 1969. Resoconto viscerale in prima persona, basato sul libro di James R. Hansen, il film esplorerà i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong e per l’intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia.

Nel cast anche Claire Foy come la prima moglie di Armstrong, Janet Shearon; Corey Stoll come Buzz Aldrin; Kyle Chandler come Deke Slayton; Jason Clarke come Ed White; Shea Wigham come Gus Grissom, Jon Bernthal come David Scott; Brian d’Arcy James come Joseph A. Walker; Pablo Schreiber come Jim Lovell; Patrick Fugit, Cory Michael Smith, Lukas Haas e Christopher Abbott.

FONTE: Impawards