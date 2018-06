tempo di lettura 1'

Per festeggiare il 5° anniversario dall’uscita nei cinema diio registaha condiviso online tramite il suo account VERO una foto dal backstage del suo film arrivato nelle sale a giugno del 2013.

Nella foto, che potete ammirare qua sotto, vediamo il momento in cui Henry Cavill ha indossato per la prima volta il costume di Superman:

Quanto a un eventuale sequel dell’Uomo d’Acciaio, a oggi il progetto vive di indiscrezioni e speculazioni, ma non di conferme. Si è parlato più volte di un interesse da parte di Matthew Vaughn, ma al momento il film non è in cantiere. Il prossimo film DC in uscita è Aquaman, diretto da James Wan.

FONTE: SR