“Dobbiamo tornare indietro, Kate… dobbiamo tornare indietro”.

Uno dei momenti più iconici e importanti nella storia della TV, quello in cui Jack rivela a Kate che la loro avventura sull’isola non è ancora terminata.

Non dovrebbe esserci il bisogno di citare la serie in questione, ovvero Lost, ma lo facciamo per tutto quelli che negli ultimi 15 anni non hanno avuto modo di uscire dalla remota e inaccessibile grotta in cui hanno vissuto e non hanno dimestichezza con l’isola, il fumo nero e i salti temporali.

In molti, una volta arrivati terminati i titoli di coda e la scena post crediti di Avengers: Infinity War non avranno potuto fare a meno di pensare – con la complicità del piano di Doctor Strange e, magari, la visione dei leak dal set della pellicola – a una soluzione in stile Lost per il quarto Avengers.

Dalla promozione stampa di Ant-Man and the Wasp, Evangeline Lilly (che nella serie ABC interpretava proprio Kate Austen) ha ammesso che è proprio questa la direzione che verrà intrapresa. In un’intervista a NDTV (via GT) ha dichiarato:

Quando ho saputo di Infinity War e Avengers 4 e della strada che volevano percorrere ho cominciato a provare come una sensazione di déjà vu derivante dall’aver partecipato a Lost. Si sta andando proprio nella direzione della quarta stagione di Lost. Dove tutto sta per cambiare e la solidità del terreno sotto ai tuoi piedi comincia a venir meno. E, chiaramente, Ant-Man e Wasp avranno un ruolo fondamentale in tutto ciò.

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.