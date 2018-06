tempo di lettura 4'

è ufficialmente cominciata l’Estate dei Supereroi Marvel, l’evento che dal 10 giugno al 30 settembre allieterà i visitatori del parco alle porte della capitale francese.

A seguire potete trovare tutti i dettagli grazie al comunicato stampa ufficiale e una serie di foto.

ESCLUSIVO: I SUPEREROI MARVEL ARRIVANO A DISNEYLAND PARIS!

Dal 10 giugno al 30 settembre entusiasmanti avventure insieme ai Supereroi Marvel

Disneyland Paris – 9 giugno 2018. Finalmente… ci siamo e l’attesa sarà sicuramente ripagata!I Supereroi Marvel sono arrivati a Disneyland Paris e si tratterranno in questa magica destinazione per più di 3 mesi, fino al 30 settembre 2018.

Il sogno di incontrare Capitan America, ballare con i Guardiani della Galassia ed emozionarsi durante un grandioso spettacolo in cui primeggiano Thor, Doctor Strange, Black Panther, Black Widow e Scarlet Witchdiventa realtà! L’universo Marvel prende vita nel cuore del Parco Walt Disney Studios: immagina di avere il potere di poterti immergere nei tuoi fumetti e storie preferite…. bene, a Disneyland Paris quest’estate tutto questo è possibile! Avrai l’opportunità di ballare con I Guardiani della Galassia, guardare lo spietato Lokyimpadronirsi di nuovi poteri, incontrare Capitan America e estasiarti davanti ad uno show da togliere il fiato!

Questa è l’estate per immergersi in una opportunità da sogno: far parte di una epica battaglia insieme ai Supereroi Marvel.

NOVITA’ DELLA STAGIONE MARVEL A DISNEYLAND PARIS MARVEL: L’UNIONE DEI SUPEREROI

Uno spettacolo live action esclusivo ed immersivo, nel cuore del Parco Walt Disney Studios, che offre la possibilità ai visitatori, diverse volte al giorno, di trovarsi al centro delle epiche battaglie condotte dai Supereroi Marvel come Thor, Iron Man, Black Widow, Doctor Strange, Black Panther e Spider‐Man. Non mancheranno innumerevoli effetti speciali, suoni e luci che daranno vita, proprio sotto gli occhi del pubblico, all’incredibile Hulk e allo spaventoso Thanos.

Sinossi: Thanos ha scoperto un modo per manipolare gli Avengers e i loro alleati, per distruggerli. Riusciranno i nostri Eroi a sfuggire alla sua morsa? Lo scoprirai in questo spettacolo ricco di fantastici colpi di scena…

Lo show, della durata di 20 minuti ed in scena diverse volte al giorno, si basa su tre pilasti narrativi: le proprie origini, il dualismo e l’unità del gruppo.

STARK EXPO PRESENTS: ENERGY FOR TOMORROW!

Tony Stark, alias Iron Man, aspetta gli ospiti diverse volte al giorno, ai piedi dell’attrazioneTower of Terror – Ai Confini della Realtà per presentare l’ultima versione della sua rivoluzionaria invenzione, un reattore capace di generare energia verde. Tuttavia, attenzione.. questo è proprio il genere di evento che Loki ama interrompere, il tremendo fratellastro di Thor cercherà di sfruttare questa opportunità per aumentare il suo potere. Si può solo sperare che Black Widow, Spider‐Man e il dio del tuono stesso sventino questo piano…

BALLA CON I GUARDIANI DELLA GALASSIA AWESOME DANCE‐OFF

Diverse volte al giorno, Star‐Lord e Gamora fanno gli onori di casa nel Parco Walt Disney Studios per coinvolgere il pubblico in balli scatenati a ritmo delle mitiche playlist targate anni 70’ e 80’.

Attenzione però: perchè tra un ballo e l’altro presto si troveranno in pericolo e affideranno una missione al pubblico. Agli ospiti presenti il compito di salvarli, in cambio promettono di fare ballare proprio tutti!

INCONTRO CON L’EROE DEGLI EROI: CAPITAN AMERICA

Questa stagione permette anche di fare uno degli incontri più emozionanti di sempre: stringere la mano a Steve Rogers, alias Capitan America, l’eroe degli eroi, il primo degli Avengers.

È l’occasione perfetta per mostrare anche suoi social media un incontro epico!

DISNEYLAND PARIS: INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI per pacchetti soggiorno e biglietti di ingresso

* Pacchetto Signature Marvel*

Grazie al Pacchetto Marvel i visitatori possono vivere momenti sensazionali immergendosi ancora di più nell’universo Marvel con un numero incredibile di extra privilegi. E’ possibile infatti acquistare un pacchetto creato ad hoc: Signature Marvel valido fino al 29 settembre incluso, per tutti gli arrivi tra il 10 giugno e il 30 settembre 2018. Il pacchetto è così strutturato:

Pernottamento in uno dei 7 alberghi Disney , dove ogni dettaglio racconta una favola;

Biglietti d’ingresso ai Parchi Disney validi per la durata del soggiorno;

Una cena speciale in compagnia di Capitan America, Thor e Black Window. I Supereroi sono pronti ascattare foto ricordo e firmare autografi;

Un incontro esclusivo con Spider‐Man in una location top secret dove poter ammirare da vicino uno deiprotagonisti dell’universo Marvel più amato da grandi e piccini;

Una carta regalo da 60€ da spendere in una delle boutique dei Parchi Disney o da World of Disney, unadelle più grandi del Disney Village per fare il pieno di souvenirs targati Disneyland Paris;

Un Disney PhotoPass+ per catturare ogni singolo momento epico con i Supereroi Marvel, i PersonaggiDisney e le attrazioni dotate del servizio. La vicinanza con Parigi consente anche una visita dei Parchi Disney in giornata e dal 7 giugno questa opportunità diventa ancora più vantaggiosa:

“Offerta Biglietti 1 giorno in prevendita dall’Italia”

Risparmia tempo, denaro e vivi la magia Disney con i biglietti Mini 1 Giorno/1 Parco a partire da 48€!” Per informazioni e prenotazioni su queste e su altre tipologie di pacchetto:

‐ www.disneylandparis.com oppure contattare il booking italiano allo 02.215.44.45