La Yale Productions ha annunciato l’inizio ufficiale della produzione di, nuovo thriller diretto da. che vede tra i protagonisti principali Kurt Russell, Alexis Bledel (Una Mamma per Amica), Beau Knapp (The Nice Guys) e Luke Hemswoth.

La pellicola segue le vicende di un giovane agente dell’anti-riciclaggio di nome Martin (Knapp) con il compito di indagare su un’intricata rete di frode e corruzione nella sua città natale, New York, metropoli in cui il padre Martin Sr (Russell) e il fratello Caleb (Hemswoth) lottano per mantenere la fattoria di famiglia in un panorama economico in costante evoluzione. Durante le sue indagini Martin entrerà in contatto anche con Katie (Alexis Bledel), una mercante d’arte con misteriose intenzioni.

Del cast fanno parte anche Jeremie Harris (Legion) e Vincent Kartheiser (Mad Men). Il film è prodotto da Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman della Yale Productions insieme a David Frigerio.

