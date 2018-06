Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È abbastanza scontato supporre chepossa avere quantomeno una vaga idea del doveandrà a parare, anche se, attualmente,sta lavorando alla sceneggiatura della pellicola.

Ovviamente però, visto il destino di Star-Lord al termine di Avengers: Infinity War noi spettatori non abbiamo ancora alcuna certezza in materia sul quando sarà ambientata la pellicola.

E a margine degli MTV Movie Awards è stato lo stesso Pratt a suggerire che “potrebbe essere ambientato nel passato, potrebbe essere un prequel”.

La dichiarazione è del tutto in linea con quanto affermato dai Russo qualche giorno fa. I filmmaker hanno spiegato che sapere che ci sarà un sequel del terzo Avengers, sapere che un secondo Spider-Man è in lavorazione, che Dave Bautista tornerà nei panni di Drax e che un secondo Black Panther è cosa praticamente certa non sminuiscono minimamente il finale di Infinity War:

Anthony Russo: C’è una cosa che bisogna tenere sempre bene a mente. Tutto è possibile nell’Universo Cinematografico della Marvel. Anche se un film a un sequel in programma non significa che tutto prosegua in modo lineare, così come il pubblico è automaticamente portato a pensare. Non è necessariamente questo il caso. Ci sono davvero tante maniere inventive per continuare a raccontare l’UCM.

Joe Russo: Il secondo Guardiani della Galassia e Infinity War sono separati da un lasso di tempo di 4 anni. Un sacco di tempo per un sacco di storie potenziali. E come ha già spiegato Anthony, non dovete necessariamente aspettarvi una progressione lineare della narrazione.