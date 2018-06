tempo di lettura 2'

La questione delloviene dibattuta online da sempre, da quando il film è arrivato nelle sale con esiti davvero poco soddisfacenti.

Dopo l’uscita nelle sale di Justice League, da più parti (e anche dal direttore della fotografia Fabian Wagner) si sono levate richieste di una eventuale versione Director’s Cut che potesse integrare quanto visto al cinema con molte sequenze che non sono state incluse nel montaggio finale.

E, come spesso capita, parte di queste richieste è partita a mezzo di una petizione online.

Nel corso del fine settimana, il concept artist Jay Oliva ha affrontato la questione su Twitter sostenendo che, stando alle sue informazioni, una versione di Justice League con il cut di Snyder esiste di sicuro, in una forma o in un’altra.

Zack non è uno di quei registi abituati a concepire un film in sala montaggio. Pianifica tutto con meticolosità dall’inizio alla fine. È così che sono stati fatti Man of Steel e Batman v Superman […] Quello che voglio dire è che il 99% delle scene girate da Zack esiste in una forma o nell’altra. Magari i VFX non sono finalizzati e non ho mai voluto dire fosse pronto al 99%, quanto che il film che Zack voleva è stato girato completamente a eccezione di una manciata di riprese aggiuntive che aveva previsto […] Potrà non essere rifinito al 100%, ma tutte le scene previste sono state girate e montate con una timeline ben precisa.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film è uscito nelle sale il 23 novembre 2017.