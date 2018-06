tempo di lettura 3'

Quest’anno ilsi terrà da(con la preview night prevista come di consueto per il giorno prima). A poco più di tre settimane dal grande evento, è ora di iniziare a tirare le fila dei presenti e… degli assenti.

A seguire vi proponiamo un resoconto stilato grazie a io9, che tra soffiate e supposizioni ha fatto il punto della situazione.

Disney

Partiamo proprio da chi quest’anno ha deciso di dare forfait sin da subito, ovvero i Marvel Studios. Alcune settimane fa è stato Kevin Feige ad annunciare che quest’anno la Marvel non avrebbe partecipato alla celebre convention. C’è la possibilità che si decida di celebrare i 10 anni degli studios con qualcosa di speciale, ma quel che è certo è che nessuno salirà sul palco della Sala H. La Casa delle Idee ha già chiarito che tutti i piani sulla Fase 4 dell’UCM saranno rivelati dopo l’uscita del sequel di Infinity War, perciò avrebbe avuto poco senso presenziare con un solo assaggio di Captain Marvel.

Non è chiaro per il momento se la Disney vorrà comunque proporre qualcosa dei suoi film di punta (per Star Wars è decisamente troppo presto).

Warner Bros.

Tocca a un panel già confermato. La Warner Bros. quest’anno ha scelto il Comic-Con per il debutto mondiale delle prime sequenze di Aquaman: qualcosa era stato già mostrato l’anno scorso, ma è praticamente certo che stavolta il materiale approderà anche online in via ufficiale. Si vocifera, inoltre, che sia previsto anche un primo teaser di Shazam!, mentre è meno probabile del materiale tratto da Wonder Woman 1984, le cui riprese sono appena cominciate.

Un nuovo sguardo ad Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald (dopo le sequenze inedite mostrate al CinemaCon) è inoltre decisamente probabile. Due anni fa accadde lo stesso con il primo film del franchise per cui lo studio fece le cose in grande: consegnò infatti a tutti gli spettatori una replica della bacchetta di Newt Scamander!

Tra gli altri progetti che potrebbero avere una presenza menzioniamo anche The Nun: La Vocazione del Male, Shark – Il Primo Squalo, Mowgli e The Lego Movie 2. Sarebbe anche ora di un primo assaggio di Godzilla: King of the Monsters, sequel di Godzilla. Per il film di Gareth Edwards 4 anni fa fu mostrato un primo teaser proprio nella Sala H, perciò potrebbe succedere anche in questo caso.

Sony

Spider-Man: Un Nuovo Universo e Venom sono praticamente scontati: il primo è stato già confermato (se vi è sfuggito, guardate l’ultimo trailer), mentre il secondo è decisamente il film di punta della prossima stagione per la major. Poco probabile, invece, che lo studio decida di presentare il sequel di Spider-Man: Homecoming. C’è tantissimo riserbo sulla trama del film (che tra l’altro sarà ambientato dopo Avengers: Infinity War), senza contare che durante il Comic-Con le riprese saranno appena cominciate.

2oth Century Fox

Anche Deadline conferma che The Predator sarà tra i grandi presenti. Il film di Shane Black ha potuto godere di un solo trailer, perciò ci si aspetta qualcosa di molto più consistente visto che sarà nei cinema statunitensi due mesi dopo l’evento. Non è chiaro se gli altri progetti dello studio troveranno spazio, ma si tratterebbe di un’ottima occasione per promuovere Alita: Angelo della Battaglia, The Darkest Minds e Sette Sconosciuti a El Royale.

L’anno scorso lo studio di limitò a promuovere soltanto Kingsman: Il Cerchio D’Oro mettendo da parte la “componente cinecomic”, ma quest’anno potrebbero esserci dei nuovi assaggi di New Mutants e X-Men: Dark Phoenix (di cui è stato mostrato un teaser al CineEurope). Va detto che le riprese aggiuntive di entrambi i progetti devono ancora partire, perciò non è detto che lo studio si senta pronto a diffondere già da subito i primi materiali ufficiali.

Paramount

Il progetto più importante dello studio (che in Italia arriverà nei cinema grazie alla 20th Century Fox) è decisamente Bumblebee, lo spin-off di Transformers diretto da Travis Knight, e sembra proprio che la Paramount approfitterà della grande cassa di risonanza della fiera per promuoverlo in vista dell’uscita prevista per dicembre.

Universal

Il Mistero della Casa del Tempo, Il Grinch, Macchine Mortali, Dragon Trainer 3, Glass. Ci sono un mucchio di progetti che la Universal potrebbe decidere di presentare a San Diego, ma c’è la possibilità che tutta l’attenzione venga dirottata verso il nuovo Halloween. Secondo io9, comunque, il panel è confermato.

Lionsgate

Chiudiamo con la Lionsgate che potrebbe scegliere di mostrare al pubblico le prime scene del nuovo Hellboy o un nuovo sguardo al Robin Hood con Taron Egerton, ma per il momento non è chiaro quali siano i piani.

Cosa ne pensate? Qual è il panel che attendete di più? Ditecelo nei commenti!