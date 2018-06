tempo di lettura 2'

Ieriha festeggiato 20 anni dalla release americana (in Italia festeggeremo a dicembre).

Proprio per questo il profilo Twitter Ufficiale di Netflix ha spiegato ai suoi e alle sue follower con una serie di tweet cosa rende fortemente iconico il cartone animato.

Prima di mostrarvi le twittate vi ricordiamo che la Disney porterà nuovamente Mulan al cinema con un lungometraggio live action.

A dirigere il progetto ci sarà la regista Niki Caro (La Ragazza delle Balene) che porrà le sue basi su una sceneggiatura scritta da Lauren Hynek e Elizabeth Martin.

Il resto del cast è composto da Liu Yifei, Jet Li, Donnie Yen, Xana Tang e Gong Li (The Monkey King 2).

L’uscita di Mulan sul grande schermo è prevista per il 27 maggio 2020. Ricordiamo che al momento Jon Favreau e al lavoro sul sequel de Il Libro della Giungla e sull’adattamento in live-action de Il Re Leone. Mentre Guy Ritchie si sta occupando della regia di Aladdin.

Mulan chopped her hair into the perfect bob with a single cut. ICONIC. pic.twitter.com/3CCHXQaWYv — Netflix US (@netflix) 19 giugno 2018

Mulan was smarter than an army of men. ICONIC. pic.twitter.com/VXAH4grkH0 — Netflix US (@netflix) 19 giugno 2018

Mulan beat up her crush and he was into it. ICONIC. pic.twitter.com/Nvb44PCGwq — Netflix US (@netflix) 19 giugno 2018

Mulan stopped a sword with a fan. ICONIC. pic.twitter.com/mbBh3be0fq — Netflix US (@netflix) 19 giugno 2018

Mulan showed us the importance of believing in yourself and realizing what a single person is truly capable of. ICONIC. pic.twitter.com/xdamCF8HPq — Netflix US (@netflix) 19 giugno 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!