Fino a quando lanon farà chiarezza sul destino del suo, anzi dei suoi Universi Cinematografici collegati al mondo DC, dovremo barcamenarci nel bel mezzo della solita giungla di rumour cercando di prestare orecchio a quelli provenienti da fonti quantomeno attendibili.

L’ultimo ad arrivare online, in ordine di tempo, è quello del The Superhero Show (via Batman-News), in cui l’editor di Forbes Mark Hughes afferma di aver captato da più parti che la major starebbe ventilando l’ipotesi di collegare il film sul Joker che verrà interpretato da Joaquin Phoenix e il Batman che verrà diretto da Matt Reeves. Hughes ribadisce che, allo stato attuale delle cose, si tratta solo di un’idea che la Warner starebbe accarezzando e che, in ogni caso, sarebbe anche in relazione al successo commerciale che la pellicola sull’iconico villain riceverà al botteghino.

Vi ricordiamo che il film di Todd Phillips interpretato da Joaquin Phoenix sarà figlio di una nuova etichetta – ancora priva di una nomenclatura ufficiale – il cui compito sarà quello di espandere il canone cinematografico delle proprietà DC e di creare differenti storyline nelle quali differenti attori interpreteranno personaggi già impersonati da altri.

Trovate tutto qua sotto a partire da 1h, 3′ e 20 secondi circa.

