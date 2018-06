tempo di lettura 1'

Nuovo ingresso nel cast di, biopic incentrato sul noto artista musicaleche verrà interpretato sul grande schermo da(Kingsman).

Si tratta di Jamie Bell, di recente apparso sul grande schermo in 6 Days, che interpreterà Bernie Taupin, autore dei testi di canzoni come “Tiny Dancer”,”Bennie and the Jets” e proprio “Rocket Man”

La pellicola arriverà nelle sale statunitensi il 17 maggio 2019.

Dexter Fletcher (regista di Eddie the Eagle) dirigerà il progetto basandosi su una sceneggiatura scritta da Lee Hall (War Horse, Billy Elliot) che ripercorre la vita di Sir Elton John dalla sua sua adolescenza fino al raggiungimento della fama.