tempo di lettura 1'

rimane in testa anche venerdì, sebbene per un soffio, il che lascia immaginare che oggi e domani cederà la testa della classifica. Il film horror della Blumhouse incassa 185mila euro, portandosi a 342mila euro in due giorni. Subito sotto,incassa praticamente la stessa cifra: 184mila euro, per un totale di 7.8 milioni di euro (oggi dovrebbe superare gli otto milioni).

Al terzo posto Sposami, Stupido!, distantissimo con 24mila euro e un totale di 50mila euro in due giorni. Chiudono la top-five 211 – Rapina in Corso con 21mila euro (296mila totli) e Ogni Giorno con 18mila euro (301mila euro totali).

L’altra nuova uscita in top-ten è Una Vita Spericolata, all’ottavo posto con 9.500 euro e un totale di 15.600 euro. Cifre bassissime, insomma, per un mese di giugno che sta registrando incassi in forte calo rispetto a un anno fa.