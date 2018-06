tempo di lettura 1'

È in occasione di una convention a Seattle che Tom Holland ha annunciato ufficialmente, attraverso un divertente video Instagram, il titolo del sequel di Spider-Man: Homecoming.

In realtà nel video il giovane attore si scusa di non poter rivelare nulla di nuovo alla convention: “Non so molto del film, sono un po’ confuso perché… sono morto in Infinity War! Però ho appena ricevuto il nuovo script…” A questo punto Holland solleva un iPad che mostra il logo e il titolo del film: Spider-Man: Far From Home.

Come noto, questo sequel porterà Peter Parker lontano da New York verso un’avventura ambientata a Londra e in altre città europee che rifletterà le conseguenze di Infinity War e Avengers 4.

Potete vedere il video qui sotto:

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: Far from Home uscirà il 5 luglio 2019 negli USA.

Le riprese dovrebbero partire a brevissimo per poi terminare a settembre. Tra le città che ospiteranno la troupe, questa volta, dovrebbero esserci New York, Londra, Praga e Venezia.

Nel cast anche Zendaya e Marisa Tomei, di ritorno nei panni di Michelle e Zia May, oltre a Jake Gyllenhaal in quelli di Mysterio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!