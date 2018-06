tempo di lettura 3'

A giudicare dalle recensioni della critica, ancora un tiro a segno per i Marvel Studios con, il cinecomic di Peyton Reed in arrivo a luglio negli Stati Uniti e il 15 agosto in Italia.

Il film è attualmente su Rotten Tomatoes con una percentuale del 90%, il che significa che la maggior parte delle recensioni sono state positive nei confronti del film con Paul Rudd ed Evangeline Lilly.

Quello che sembra apprezzare maggiormente la stampa è la leggerezza rappresentata dalla trama dopo i tragici eventi di Avengers: Infinity War. Tra i punti di forza spesso menzionati: la Wasp di Evangeline Lilly, l’azione e il cuore della storia.

A seguire, alcuni estratti dalle recensioni. Cliccate per leggerle integralmente!

Collider: Il film non prende niente sul serio, neanche sé stesso, e scorre come una bella storia con poco in gioco e goffo umorismo.

Flickering Myth: Il film è una bella boccata d’aria fresca dopo gli eventi devastanti dell’UCM. Non è la prima volta che Ant-Man deve fare i conti con il film predecessore, e a giudicare da questo sequel, non sarà l’ultima volta visto che una leggerezza così funzionante è la benvenuta.

We Live Entertainment: Non tutto deve essere serio ed epico, a volte divertirsi è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

New York Post: Ant-Man and the Wasp, il primo sequel di Ant-Man, del 2015, è a stento un esoscheletro vicino al suo migliore predecessore.

MovieWeb: Il film riporta umorismo e leggerezza nell’Universo Marvel. È pieno di incredibili scene d’azione, con effetti visivi migliori rispetto al primo film.

Newsday: Ha i suoi momenti buoni, ma non è come il primo film.

Birth.Movies.Death.: Ant-Man and the Wasp è un trionfo non perché ci mostra degli eroi che ci salvano dall’oblio, ma perché desiderano esattamente ciò che il pubblico vuole quando si è destinati al vuoto: un abbraccio dalle persone che ci sono più vicine.

Total Film: Una scarica di grande intrattenimento, allieta il palato dopo film più pesanti emotivamente come Black Panther e Infinity War.

ScreenRant: Il film bilancia azione eccitante, umorismo puntuale e una storia piena di cuore con grande effetto, permettendo agli eroi di brillare a loro modo e legando il tutto all’universo Marvel.

Entertainment Weekly: Questo è uno dei film Marvel che sfrutta l’autoconsapevolezza come strategia narrativa…ne deriva un film che assomiglia più a un meme che qualcuno ha realizzato su un trailer di Ant-Man.

Rolling Stone: La parte avvincente è guardare Ant-Man e Wasp fare coppia e scatenare l’inferno insieme.

USA Today: Sebbene Ant-Man sia tecnicamente “la star”, questo è decisamente il film di Wasp. Il ruolo da “basta sciocchezze” fatto di sogghigni si addice molto bene a Lilly.

The Film Stage: Il resto della famiglia Marvel potrebbe imparare una cosa o due dal loro collega più piccolo.

IGN: Ant-Man and the Wasp non è un film Marvel essenziale, ma conferma che nella botte piccola c’è il vino buono.

Village Voice: Slegato, confuso, ma anche godibile a sprazzi. È abbastanza? Un po’ sì, ma neanche troppo.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, troviamo Laurence Fishburne, Walton Goggins, Randall Park, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Questa la sinossi:

Nel film Marvel Ant-Man and The Wasp Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.