A volte si tratta semplicemente di domande come ‘dove facciamo comparire questi personaggi?’ Doctor Strange, per esempio. Quando faremo un nuovo film (e lo faremo), saranno passati alcuni anni dal primo Strange, e nel frattempo il personaggio ha avuto una parte molto importante in Infinity War.

Quando sapremo qualcosa di più sul sequel di? I Marvel Studios potrebbero annunciare la prossima Fase in autunno (con un evento a parte, come capitato qualche anno fa) oppure direttamente alla D23 l’anno prossimo (quindi post Avengers 4), ma nel frattempovuole rassicurare i fan dello stregone interpretato da– e che peraltro ha avuto una parte centrale in– e in un’intervista conferma che il film è in sviluppo:

Ma quando vedremo la nuova pellicola? L’idea è che prima del 2020/2021 non se ne parli, quindi almeno quattro o cinque anni dopo il film originale. Nel frattempo, però, i fan avranno visto il personaggio in Thor: Ragnarok, Infinity War e potrebbero rivederlo anche in Avengers 4 (anche se per il momento rientra tra le vittime di Thanos).

Cosa ne pensate?

