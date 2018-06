tempo di lettura 1'

è stato rinviato: il quinto episodio della saga non riuscirà a rispettare la data d’uscita prefissata nel 2020.

A svelarlo Variety, che spiega che l’inizio delle riprese, inizialmente previsto per aprile del 2019, è stato spostato di diversi mesi se non di un anno. Il motivo è la sceneggiatura di David Koepp (Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, Jurassic Park, La Guerra dei Mondi), che non soddisfa pienamente il regista e la produzione. Ecco quindi che Koepp verrà rimpiazzato da Jonathan Kasdan (figlio di Lawrence Kasdan e co-sceneggiatore di Solo: a Star Wars Story), il quale sta per firmare con la Disney per iniziare a lavorare a una nuova bozza della sceneggiatura.

Nel frattempo Spielberg si sta dedicando a tempo pieno al nuovo adattamento di West Side Story, la cui pre-produzione è in corso.