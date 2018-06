tempo di lettura 1'

Non sarà più, maa dirigere il nuovo adattamento del romanzo di Stephen Kinggià diventato un film nel 1984 ().

La pellicola è in sviluppo ormai da diversi anni, Scott Teems ne ha realizzato una sceneggiatura che doveva essere diretta appunto da Goldsman. L’originale, prodotto da Universal e De Laurentiis Co., aveva per protagonista una giovane Drew Barrymore nei panni di una bambina con la facoltà di appiccare il fuoco con la mente.

La decisione di scegliere Akin è molto interessante: regista tedesco (nato da genitori turchi) di stampo fortemente indipendente, ha diretto pellicole come La Sposa Turca (Orso d’Oro a Berlino), Ai Confini del Paradiso (premio per la sceneggiatura a Cannes), Oltre la Notte (Golden Globe come miglior film straniero).

