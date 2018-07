tempo di lettura 2'

È molto interessante. Un aspetto che separa questo film dagli altri è tutta l’idea dietro la famiglia, i genitori e i figli. Chiaramente il mio rapporto con Cassie ha grandissima importanza, ma c’è anche il rapporto padre-figlia tra Hope e Hank. Quindi sembra quasi che si tratti di questioni di famiglia. Comunque, sarebbe…sì, una buona idea.

In occasione di una intervista con Screen Rant , Paul Rudd ha parlato die nello specifico dello sviluppo della piccola. Alludendo alla possibilità che la figlia di Scott diventi una supereroina, l’attore ha risposto:

Nei fumetti Cassie Lang diventa una supereroina che risponde al nome di Stature e perciò potrebbe essere una pedina molto importante per il lancio cinematografico dei Giovani Vendicatori. Kevin Feige, in un’intervista risalente a qualche giorno fa, conferma di averci pensato:

Facendoci ispirare dai fumetti come facciamo sempre, volevamo che Cassie fosse così giovane proprio per questo motivo. Volevamo che si sentisse ispirata da suo padre. Giusto per piantare un po’ di semi.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, troviamo Laurence Fishburne, Walton Goggins, Randall Park, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Questa la sinossi:

Nel film Marvel Ant-Man and The Wasp Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.