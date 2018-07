tempo di lettura 1'

Sarà(Thor: the Dark World, Terminator: Genisys) a dirigere il prequel cinematografico dei Soprano.

A più di dieci anni dal finale della serie di David Chase che andò in onda per sei stagioni sulla HBO, Taylor torna nel mondo che lo ha lanciato: diresse infatti nove episodi di I Soprano, e ottenne un Emmy per la regia dell’episodio 18 della sesta stagione.

Il film si intitolerà The Many Saints of Newark. Scritto da Chase e Lawrence Konner, e prodotto da Chase per la New Line Cinema, sarà ambientato durante le sommosse di Newark degli anni sessanta, nelle quali le comunità afroamericana e italoamericana si scontravano spesso con esiti letali. Il film includerà la versione giovane di alcuni dei personaggi della serie (tra cui probabilmente i genitori di Tony Soprano, interpretati da Joseph Siravo e Nancy Marchand, e lo zio Junior).

Fonte: TheWrap