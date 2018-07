tempo di lettura 2'

Come da tradizione, a due settimane dall’inizio del Comic-Con di San Diego l’organizzazione inizia a diffondere il programma un giorno alla volta: oggi si comincia con il programma di(la cosiddetta “preview night”) e di

Come sempre, noi di BAD saremo presenti alla manifestazione californiana, che seguiremo da vicino anche con BadTV.it. Qui sotto elenchiamo una selezione degli appuntamenti più interessanti legati all’ambito cinematografico.

Come già annunciato, nel corso della preview night si terrà la seconda edizione di ScareDiego, una serata tutta dedicata al cinema horror targato New Line Cinema. L’evento, che si terrà all’Horton Grand Theatre di San Diego, sarà incentrato su The Nun – La Vocazione del Male, in arrivo a settembre nei cinema italiani. Ci sarà anche una presentazione dedicata a IT: Capitolo Due, anche se non è chiaro se sarà mostrato del materiale.

Nella descrizione ufficiale si legge che si potrà “osservare sequenze dai film horror più attesi del 2018-2019 e ascoltare le parole di ospiti speciali“.

La giornata del 19 luglio sarà inaugurata dalla 20th Century Fox che dedicherà un intero panel definito “esplosivo” al nuovo film di Predator. Tra gli ospiti, il regista Shane Black e i componenti del cast Olivia Munn, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Trevante Rhodes, Jake Busey, Yvonne Strahovski, Thomas Jane e Augusto Aguiliera.

Visto che lo spazio riservato allo studio sarà di un’ora, la speranza è che la major possa approfittare per promuovere X-Men: Dark Phoenix e il film sui Nuovi Mutanti.

Il resto della giornata in Sala H sarà dedicato a Doctor Who, a Better Call Saul, alla rimpatriata per i 10 anni di Breaking Bad con tutto il cast e infine al nuovo film prodotto dai fratelli Russo (che saranno presenti), Assassination Nation, con Bill Skarsgård, Suki Waterhouse, Hari Nef e Abra.

Interessante notare come, nonostante la già annunciata assenza, i Marvel Studios lasceranno comunque la loro impronta. Nella Sala 25ABC si terrà infatti il panel Marvel Studios: The First 10 Years, Visual Development dedicato al reparto di sviluppo visivo dei film della Casa delle Idee. Gli ospiti presenteranno bozzetti e concept inediti sulla realizzazione del film Marvel degli ultimi 10 anni.

MERCOLEDI 18 LUGLIO – orari del Pacifico



9:30pm – 10:30pm – New Line Cinema’s “Scarediego”

GIOVEDI 19 LUGLIO

10:30am – 11:30am | 20th Century Fox: The Predator – Hall H

5:00pm – 6:00pm | Marvel Studios: The First 10 Years, Visual Development – Room 25ABC

5:45pm – 6:45pm | Assassination Nation Panel with Cast and the Russo Brothers – Hall H

L’intero programma è consultabile cliccando qui.