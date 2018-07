tempo di lettura 2'

Non solo i robottoni di Pacific Rim.

Durante la Anime Expo 2018, la Legendary ha annunciato che darà vita a un live action di Gundam, il popolarissimo media franchise della nipponica Sunrise.

Non sono stati resi noti i dettagli del progetto se non che verrà supervisionato da Cale Boyter per la Legendary in collaborazione col team creativo della Sunrise.

La celeberrima saga, articolatasi nel tempo con svariati manga, anime, romanzi e videogiochi, è nata nel 1979 con Mobile Suit Gundam che, attraverso 43 episodi, ha raccontato (via Wikipedia):