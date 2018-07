Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

L’altro giorno, una delle due scene post-crediti diè finita online con un leak (durato, chiaramente, per poche ore).

La scena mostrava degli ovvi richiami all’epilogo di Avengers: Infinity War e allo SNAP! di Thanos che ha dimezzato la popolazione dell’universo tutto.

La cosa ha chiaramente spiazzato gli spettatori americani del film che noi, in Italia, vedremo fra più di un mese.

In calce trovate alcune divertenti reazioni apparse su Twitter e segnalate da CB.com che, chiaramente, capirete se avete avuto modo di vedere il tutto.

Me the entire time watching #AntManandTheWasp vs me after seeing THAT end credit scene pic.twitter.com/pne44QMOFc

Man, the post credit scene in #AntManAndTheWasp hit me like !!!!!! pic.twitter.com/kkl4KKb53H

EVERYTHING WAS FINE IN #AntManAndTheWasp UNTIL POST CREDIT SCENE CAME IN pic.twitter.com/fnl41voPhe

Me during #AntManAndTheWasp vs me during the post credit scene pic.twitter.com/7ygQb1Efyj

— GO WATCH ANT-MAN AND THE WASP!!! (@williammoalaeua) 6 luglio 2018