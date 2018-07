tempo di lettura 1'

È uno dei miei albi a fumetti preferiti. Mi piacerebbe sicuramente molto poter raccontare una storia del genere. Esiste l’opportunità di continuare a raccontare storie di Superman e farlo in un modo adeguato. Mostrare elementi come la speranza, la gioia e quel meraviglioso potere di far credere le persone in se stesse.

Non abbiamo ancora notizie certe sul possibile sequel di. Tuttavia nell’attesa, AKA Superman, ha parlato del tipo di storia che vorrebbe affrontare in un possibile seguito del film di Zack Snyder, rivelando anche che il suo albo a fumetti preferito del supereroe è “Superman per il Domani” (Superman: For Tomorrow):

Disegnato da Jim Lee e scritto da Brian Azzarello, Superman per il Domani mostra l’iconico supereroe mentre affronta un grande senso di colpa dovuto alla perdita di Lois Lane, scomparsa misteriosamente come altre milioni di persone sulla Terra.

FONTE HH