Spider-Man: Homecoming, Tom Holland in alcune nuove immagini dal backstage

In attesa di altre notizie su Spider-Man: Far From Home, sono approdate online via Twitter delle nuove foto scattate sul set del “primo” film dedicato allo Spidey di, ovvero

Nelle foto, disponibili qua sotto, vediamo Holland nei panni di Peter Parker con la sua tuta da Spider-Man fatta in casa in una delle scene finali del cinecomic che lo vedeva coinvolto nella lotta contro l’Avvoltoio (Michael Keaton):

Novas imagens do Tom Holland no bastidores de ‘Homem-Aranha: De Volta ao Lar’. pic.twitter.com/Xq7dSS58yU — Tom Holland Brasil (@tomhollandbr) July 10, 2018

A dirigere Spider-Man: Homecoming, uscito in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein.