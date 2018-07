Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In(sequel di Split e di Unbreakable – Il Predestinato) troveremo nuovamentenei panni di Kevin Crumb, un uomo con molteplici e pericolose personalità.

L’attore, intervistato da Entertainment Weekly, ha rivelando che dal suo punto di vista l’universo creato da M. Night Shyamalan possiede del potenziale per mandare avanti la storia in altri film:

Non posso parlare a nome di M. Night, ma vorrei che ci fossero più film. Penso che ci sia il potenziale nei ruoli che ha creato e la loro correlazione con ciò che può essere un supereroe o un cattivo. C’è sicuramente spazio per altro.

Shyamalan e Jason Blum hanno prodotto il progetto, la cui uscita è stata fissata al 18 gennaio 2019.

Glass è stato realizzato realizzato anche grazie a una collaborazione più unica che rara fra la Universal (produttrice di Split) e la Disney (che tramite la Buena Vista aveva prodotto Unbreakable).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Questa la sinossi:

Da Unbreakable, Bruce Willis torna nei panni di David Dunn come Samuel L. Jackson torna nei panni di Elijah Price, noto con lo pseudonimo Mr. Glass. Insieme a loro arrivano da Split i protagonisti James McAvoy, che ritorna nei panni di Kevin Wendell Crumb e delle sue personalità multiple, e Anya Taylor-Joy come Casey Cooke, l’unica prigioniera sopravvissuta a un incontro con La Bestia.

Dopo la conclusione di Split, in Glass troviamo Dunn inseguire Crumb e la sua Bestia in una serie di incontri in crescendo, mentre emerge l’ombra di Price, orchestratore che conosce segreti importanti per entrambi gli uomini.