Andiamo con ordine.

Sui suggerimenti di J.K. Rowling nell’interpretare Silente:

Ho avuto la fortuna e l’opportunità di sedermi e discutere con J.K. Rowling, autrice di Harry Potter e sceneggiatrice del film, poco dopo aver iniziato a lavorare al film. Mi ha dato un’infarinatura sulla vita di Albus, su chi era e su cosa succedeva nella sua testa e nel suo cuore in questa storia in particolare. La cosa che è emersa subito è stata il suo essere giocoso. Ha un approccio giocoso e gioioso alla vita, ma c’è qualcosa di pesante nel suo cuore, nel suo passato, sotto a tutto questo. Ha un buon senso dell’umorismo e un buon cuore, un senso di sè e un senso del passato.

Dove si trova Albus Silente a questo punto della sua vita:

Il Silente che incontriamo ha davanti a sè quasi cent’anni prima di diventare il Silente che conosciamo. Volevamo quindi scoprire chi era in questo particolare momento, costruendo la nostra versione. Mi fa ridere parlare di un “giovane Silente” visto che ho 45 anni… sono nel mezzo della crisi di mezza età, ma sono felice di aggrapparmi a questa cosa il più possibile! Come dicevo prima, ha un senso dell’umorismo, è scherzoso, un pizzico di anarchia… ma anche un senso di ciò che è giusto e sbagliato, e un alone di mistero. Quest’uomo è in grado di convincere le persone a pensarla come lui – anche se indirettamente. Ha anche un che di pesante, ma non voglio entrare nel dettaglio. C’è qualcosa che deve superare, che spera di superare. Ma ha passione da vendere quando si tratta di condividere la sua conoscenza, è un insegnante potente e inclusivo.

Il ruolo di Silente a Hogwarts in questo film:

Non insegna Trasfigurazione, non a questo punto della sua carriera. Non so se posso dire cosa insegna… diciamo che posso lanciare un solo incantesimo. C’è moltissimo che non sappiamo su Albus in questo film. E ci sono delle restrizioni nel racconto… diciamo che quando vedrete il film capirete. Nel film non esprimerà ancora il suo massimo potenziale. Inoltre non ha ancora la Bacchetta di Sambuco! Anche se ha una bacchetta che indica molto il suo carattere: una bella bacchetta di legno scuro con una pietra alla fine.

La sessualità di Silente:

Jo ha rivelato che Silente è omosessuale. È una domanda che le ho posto personalmente e lei mi ha risposto che sì, Silente è gay. Ma come per tutti gli umani, non è la sessualità a definirlo. Ha varie sfaccettature. Quindi penso che la domanda sia: come viene raffigurata la sessualità di Silente in questo film? Quello che dovete ricordare è che si tratta solo del secondo film di Animali Fantastici in una serie, e la cosa bella della scrittura di Jo è che è in grado di rivelare i suoi personaggi strato dopo strato, col tempo, fino a raggiungere il loro cuore. In questo film inizieremo a conoscere Silente, ma c’è ancora molto da scoprire. Scopriremo un pochino sul suo passato all’inizio del film, e i personaggi e i loro rapporti inizieranno a svelarsi con naturalezza, cose che non vedo l’ora di rivelare. Semplicemente, non ha senso rivelare tutto subito.

Il rapporto tra Silente, Newt e Grindelwald:

Penso che ammiri, in Newt, il suo codice morale, il fatto che farà sempre la cosa giusta perché non riesce a fare altro. Penso che gli piaccia il fatto che Newt ami la bellezza delle creature, perché Silente a volte si sente una creatura, un animale. E c’è anche un rapporto mentore/allievo. Newt non ha paura, poi, di dire a Silente cosa pensa quando pensa che stia sbagliando: non è in soggezione. Per quanto riguarda Johnny Depp, non ho girato alcuna scena con lui. È solo la seconda parte di una storia più lunga. Ho sempre ammirato John ma non ci conosciamo, e non l’ho incontrato durante le riprese di questo film. È in linea con il rapporto dei due personaggi, che non si vedono da tanti anni. Ancora una volta, il passato si svelerà da solo col tempo…