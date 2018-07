tempo di lettura 2'

Dopo aver partecipato alla battaglia tra supereroi in Captain America: Civil War Scott Lang (Ant-Man) si è ritrovato nuovamente fuorilegge nella prigione di massima sicurezza nota come Raft. In quel frangente Scott ha poi deciso di collaborare con il governo e rimanere agli arresti domiciliari.

Secondo Peyton Reed, regista di regista Ant-Man and the Wasp, questo ha rappresentato un punto di partenza molto organico da cui partire per il suo film:

Ero come “Wow, è incredibile! Scott Lang è partito, ha la tuta, ha combattuto con gli Avengers, ha mostrato la tecnologia a Tony Stark, è stato messo in prigione e la tuta è stata confiscata!”. Questo ci ha dato un terreno molto fertile pensando a dove sarebbe iniziato il nostro film. Ed era logico che Scott si sarebbe trovato agli arresti domiciliari e che Hank [Pym] e Hope fossero infuriati con Scott, arrabbiati anche perché coloro che hanno pensato agli accordi di Sokovia ora osservano anche loro. Quindi questo ci ha dato un ottimo punto di partenza davvero organico. Non so se ci saremmo arrivati in maniera altrettanto rapida se Scott non avesse preso parte a Civil War.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, troviamo Laurence Fishburne, Walton Goggins, Randall Park, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Questa la sinossi:

Nel film Marvel Ant-Man and The Wasp Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed è uscito il 6 luglio 2018 nelle sale americane, e arriverà il 14 agosto in Italia.

