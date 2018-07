Comic-Con 2018: Aquaman, James Wan difende il primo poster

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Internet, si sa, è ormai da tempo diventando il luogo d’elezione per le cosiddette “polemiche sterili”.

Polemiche sterili che, molto spesso, hanno come “vittime” film più o meno di prossima uscita. Chiaramente va detto che talvolta si tratta di critiche legittime o polemiche che hanno un senso, altre volte… decisamente no.

L’ultima a rientrare a pieno titolo nell’ultimo dei casi citati è quella relativa al poster di Aquaman diffuso online qualche ora fa dalla Warner Bros. come antipasto al trailer che vedremo al Comic-Con di San Diego. Se non l’avete visto, lo trovate qua.

Tutti i dubbi ruotano intorno alla domanda “Ma perché Aquaman indossa dei pantaloni?”

James Wan ha preso parola su Twitter per rispondere all’annosa questione:

Because he’s Jason Foockin’ Momoa!!! You want him wearing swimming trunks?? or pantless! He’s already half naked for goodness sake. Haha https://t.co/H06Nb42a3s

— James Wan (@creepypuppet) 16 luglio 2018