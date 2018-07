tempo di lettura 1'

Ci sarà anche(precedentemente noto con il titolo di The Children) tra i film presenti a ScareDiego, l’evento organizzato anche quest’anno dalla New Line Cinema al cinema Horton Grand Theatre di San Diego in occasione dell’inaugurazione del Comic-Con.

Durante la serata verranno presentate scene dei prossimi film horror dello studio (tra cui anche It 2 e The Nun) alla presenza di registi, produttori e protagonisti. The Curise of La Llorona, prodotto da James Wan, è ambientato nella Los Angeles del 1973 e segue le vicende di Anna Garcia, un’assistente sociale che si imbatte in una forza soprannaturale che non solo terrorizza la sua famiglia, ma anche uno dei casi che segue al lavoro. Cercherà aiuto in una guaritrice quando l’entità, nota come La Llorona, inizierà a perseguitarla cercando di prendere i suoi figli.”È la classica storia di fantasmi che ho sempre amato,” ha scritto James Wan su Twitter proponendo un video teaser che annuncia il titolo. Potete vederlo qui sotto:

The Curse of La Llorona – coming April 2019. #LaLloronaMovie pic.twitter.com/IjdVsKtlOZ — La Llorona Movie (@lalloronamovie) July 13, 2018

Diretto da Michael Chaves e scritto da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, il film vede tra i protagonisti Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Sean Patrick Thomas e Raymond Cruz. L’uscita americana è fissata per aprile 2019.