Nickelodeon e Paramount Pictures hanno annunciato di essere al lavoro su un revival di, la serie d’animazione creata da Arlene Klasky, Gabor Csupo e Paul Germain.

Il progetto include non solo una nuova serie animata da 26 episodi, ma anche un film in live action che proporrà i piccoli protagonisti in CGI. Il film verrà prodotto da Paramount Players, nuova divisione della major lanciata per sviluppare progetti basati su proprietà intellettuali dei canali via cavo Viacom.

La sceneggiatura del film sarà opera di David Goodman (I Griffin), non è stato ancora annunciato un regista ma la pellicola ha una data d’uscita: 13 novembre 2020, a quasi trent’anni dal debutto della serie animata.

Fonte: Collider