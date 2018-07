tempo di lettura 2'

è ancora impegnato nella promozione stampa di, il nuovo capitolo della celeberrima saga che sarà nei cinema italiani dalla fine di agosto.

In un’intervista con ComicBookMovie la star britannica ha avuto modo di parlare di un tema molto caldo, quello del fandom tossico, argomento che abbiamo spesso affrontato anche su queste pagine per via degli scambi avvenuti sulle varie piattaforme social fra filmmaker come James Gunn, Rian Johnson, James Mangold, Christopher McQuarrie e una nutrita fauna di disagiati.

Pegg spiega che, specie in relazione a Mission: Impossible, non ha mai avuto esperienze sgradevoli come quelle accadute ad altri colleghi o colleghe:

Non ho mai avuto esperienze del genere lavorando a Mission: Impossible, suppongo perché questa franchise non ha particolari scismi, divisioni nella sua fanbase. I suoi appassionati non sono come quelli dei cinecomic o della sci-fi. Credo che non sia suscettibile o vulnerabile da quel tipo di divisioni.

Quando gli viene chiesto se questa categoria di fan possa condizionare la sua partecipazione a un cinecomic o a franchise quali Star Wars o Star Trek risponde:

Non penso che si tratti di un fattore dotato di importanza. È un lavoro, ricevi un ingaggio e speri di riceverne altri in futuro. Credo che nel momento stesso in cui cominci a stare dietro a queste cose parta la perdita di tempo… e attimi di vita.

