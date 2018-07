Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nelle ore scorse, nei pressi del Tower Bridge di Londra, è stata avvistata una statua abbastanza singolare anche per una metropoli parecchio abituata alle installazioni più bizzarre.

Una statua di Jeff Goldblum.

Una gigantesca statua di Jeff Goldblum nei panni del Caosologo Ian Malcolm della saga di Jurassic Park, ritratto con la tipica – e sexyssima – posa a petto nudo post-infortunio col T-Rex.

Eccola qua sotto:

I see there’s 25ft statue of Jeff Goldblum by Tower Bridge just now pic.twitter.com/gi47FHtzZA

Se vi chiedete il perché di tutto ciò, la risposta è semplice: si tratta di uno stunt elaborato da NowTv per celebrare i 25 anni del primo, indimenticabile film diretto da Steven Spielberg:

25 years ago, Jurassic Park (and one of the best moments in movie history) was born 🦕🦖

A quarter of a century later, we introduce you to #JurassicJeff 😲🤣#JurassicPark pic.twitter.com/8yFZY5AtCU

— NOW TV (@NOWTV) 18 luglio 2018