Come sapete, quest’anno i Marvel Studios non avranno un panel in Sall H al Comic-Con di San Diego. Questo non significa che la Marvel non sia presente in qualche modo, con i suoi film, alla convention californiana. Nel nostro tour del padiglione principale ci siamo infatti imbattuti in un grande stand dedicato ai dieci anni dello studio, nel quale sono esposti costumi di scena di film come(presumibilmente ogni giorno verranno esposti nuovi costumi e oggetti). Ma non è tutto: anche l’artista Andy Park, nel suo stand, ha esposto numerosi concept dei film Marvel. Potete vedere la galleria qui sotto!

