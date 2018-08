tempo di lettura 2'

Esce l’8 agosto nei cinema italiani(The Spy Who Dumped Me), la commedia d’azione con Kate McKinnon e Mila Kunis diretta da Susanna Fogel, distribuita da 01 in collaborazione con Leone Film Group.

Per l’occasione, BadTaste.it insieme a Stardust vi regalano i biglietti per andare a vedere il film gratuitamente dall’8 al 15 agosto.

Ottenere le coppie di biglietti è semplicissimo: basta cliccare sul link sottostante, attivare un account su Stardust, scegliere il cinema e riservare i biglietti.

Attenzione: il film verrà proposto in una selezione di cinema in giro per l’Italia. Potete consultare qui sotto l’elenco dei comuni dove si trovano questi cinema!

Regione Provincia Comune Abruzzo TE Colonnella Abruzzo PE Spoltore Basilicata MT Matera Campania NA Casoria Emilia-Romagna FE Cento Emilia-Romagna FE Comacchio Emilia-Romagna RA Faenza Emilia-Romagna MO Modena Emilia-Romagna RN Riccione Emilia-Romagna RN Rimini Emilia-Romagna RE Rubiera Emilia-Romagna BO Casalecchio di Reno Emilia-Romagna RE Reggio Emilia Friuli-Venezia Giulia PN Fiume Veneto Lazio RM Roma Liguria GE Genova Lombardia MI Bellinzago Lombardo Lombardia MB Busnago Lombardia BS Erbusco Lombardia PV San Martino Siccomario Lombardia VA Varese Lombardia MI Milano Lombardia MI Assago Lombardia MB Lissone Marche AP Ascoli Piceno Marche FM Fermo Marche MC Macerata Marche AN Ancona Piemonte TO Torino Piemonte AL Tortona Puglia BA Bari Sardegna CA Cagliari Sicilia ME Messina Toscana PI Pontedera Toscana PO Prato Toscana FI Firenze Toscana SI Sinalunga Umbria PG Perugia Veneto PD Due Carrare Veneto VE Venezia Veneto VR San Giovanni Lupatoto

Questa la sinossi del film:

Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon), due amiche trentenni che vivono a Los Angeles, si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale, quando l’ex fidanzato di Audrey (Justin Theroux) si presenta nel loro appartamento per nascondersi da un gruppo di spietati assassini che lo stanno inseguendo. Incredule e stupite, le due donne saranno costrette ad entrare in azione e trasformarsi in due spie provette. Dovranno fare i conti con i killer e con un agente segreto britannico, misterioso e affascinante, mentre cercano di salvare il mondo… e la loro pelle.

Del cast fanno parte anche Sam Heughan (Outlander), Justin Theroux (The Leftovers), Gillian Anderson, Hasan Minhaj e Ivanna Sakhno (Pacific Rim: La Rivolta).