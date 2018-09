tempo di lettura 2'

Sarà ricca di ospiti l’edizione 2018 della, l’evento tutto italiano dedicato al cinema d’animazione e agli effetti speciali che si svolgerà presso Torino Incontra, nel capoluogo piemontese, dal 22 al 26 ottobre.

Tra tutti spicca Hans Zimmer, il compositore, musicista e produttore discografico che ha vinto un Oscar per Il Re Leone e ha scritto le musiche di film come Il Principe d’Egitto, La Sottile Linea Rossa, Il Gladiatore, Il Cavaliere Oscuro, Pirati dei Caraibi, Interstellar, Blade Runner 2049. Zimmer terrà un keynote alle ore 12:00 del 23 ottobre intitolato “Step into my music”.

Ci sarà poi John Gaeta, premio Oscar per gli effetti visivi di The Matrix e attualmente vice presidente senior per le strategie creative di Magic Leap (che si occupa di tecnologie in realtà mista), che terrà un keynote il 26 ottobre intitolato “What is the Magicverse?”.

Moltissimi i keynote interessanti: da quello di Jan Pinkava (Oscar per Il Gioco di Geri e co-sceneggiatore di Ratatouille) a quello di Rob Bredow della ILM (che parlerà degli effetti visivi di Solo: a Star Wars Story), passando per quello di Matt Aiken su Avengers: Infinity War, quello della presidente di Paramount Animation Mireille Soria e quello di Dennis Muren, direttore creativo della ILM, che chiuderà la manifestazione celebrando peraltro i 25 anni di Jurassic Park (di cui fu supervisore ai VFX).

Non mancano gli ospiti italiani: tra di essi vi saranno Emanuela Cozzi, storyboarder presso i LAIKA Studios, e Marino Guarnieri dei MAD Studios (autori di Gatta Cenerentola).

VIEW Conference, evento internazionale di riferimento relativo a Computer Grafica, storytelling interattivo e immersivo, Animazione, Effetti Visivi, Videogames, Realtà Virtuale, Mista e Aumentata, porta ogni anno i migliori professionisti di questi settori in Italia, riunendoli nella meravigliosa e suggestiva città di Torino nel corso di una settimana ricca di incontri, presentazioni, tavole rotonde e laboratori. Per tutte le informazioni su come partecipare ai keynote e il programma completo vi rimandiamo al sito ufficiale.