Qualche mese fa abbiamo appreso che il prossimo progetto firmato dal registasarà di natura musical e che sarà girato a Angoulême, in Francia.

Non sappiamo altro del progetto purtroppo, oltre al fatto che sarà ambientato negli anni ’50. Tuttavia dei nuovi ed interessanti rumour sono trapelati in rete negli ultimi giorni.

Secondo Charente Libre (via The Playlist), il protagonista (o la protagonista) del lungometraggio di Anderson sarà il vincitore di un premio Oscar, più precisamente premiato un interprete premiato agli Academy Awards negli ultimi 5 anni. Tra i nomi papabili vi sono nomi come Frances McDormand e Cate Blanchett (con cui Anderson ha già lavorato) ed anche Emma Stone, Eddie Redmayne, Gary Oldman e Brie Larson.

La produzione inoltre dovrebbe già iniziare questo novembre (della durata di quattro o cinque mesi in loco), e non come vociferato inizialmente per il 2019.

