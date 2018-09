tempo di lettura 2'

L’anno scorso, poche ore dopo l’annuncio che la Warner Bros. era al lavoro su un film dedicato alla storia delle origini di Joker diretto da(ora in produzione), era arrivata la notizia che, registi die produttori della serie, erano in trattative finali per scrivere, dirigere e produrre un film con protagonistinei panni di

13 mesi dopo, il duo ha svelato in occasione di una recente intervista di aver già consegnato lo script alla Warner Bros. anche se non è chiaro quando e se entrerà in produzione:

Requa: Non ho idea di quale posto abbia tra i progetti della DC… Ficarra: Abbiamo consegnato lo script e tutti lo hanno adorato. Ma non so quando intendono farlo.

Entrando più nello specifico Ficarra ha descritto il progetto in questi termini:

È fantastico. Il film comincia con Harley che rapisce il Dr. Phil che magari sarà interpretato dal Dr. Phil (psicologo e conduttore televisivo statunitense N.d.R.), perché lei e Joker hanno problemi di coppia. Ci siamo divertiti tanto, in tutta la nostra carriera questa è stata forse l’esperienza più divertente. È stato un po come “Babbo Bastardo”, che abbiamo scritto un paio d’anni fa, c’era un po’ di quella sensibilità mischiata con quella di “This Is Us”. Abbiamo fatto un bel mix. Abbiamo scritto un film su una coppia ma con la sensibilità di “Babbo Bastardo”, su due persone mentalmente deviate e con il cervello in pappa. È stato uno spasso.

Margot Robbie tornerà sul set l’anno prossimo per il film di Birds of Prey, poi dovrebbe toccare a Suicide Squad 2 e infine al film con Joker.

Vi terremo aggiornati.