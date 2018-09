Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

L’universo Cinematografico Marvel è un luogo dalle mille possibilità. Allora perché non immaginare uno show televisivo in stile “Affari di Famiglia” condotto da

È proprio quello che ha fatto Boss Logic, immaginando un reality show guidato dall’iconico procione spaziale.

Ecco l’illustrazione:

Coming soon (not really) to the new @Disney streaming service #disneyplay @Guardians pic.twitter.com/COM6RzADoP

— BossLogic (@Bosslogic) September 20, 2018