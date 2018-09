tempo di lettura 2'

Come previsto, l’arrivo diha fatto aumentare molto gli incassi al box-office italiano, risollevando la situazione del mese di settembre.

Al primo posto Gli Incredibili 2 incassa 4.2 milioni di euro, con una media sopra i 4.900 euro per sala. In cinque giorni la pellicola della Pixar ha raccolto ben 4.8 milioni di euro.

Seconda posizione per The Nun: La Vocazione del Male, che incassa 2.4 milioni di euro in quattro giorni e ottiene la migliore media per sala (quasi 5.500 euro): un grande risultato soprattutto per un film horror.

Al terzo posto Una Storia senza Nome debutta con 346mila euro in quattro giorni, mentre scende al quarto posto The Equalizer 2 – Senza Perdono, con 344mila euro e un totale di 1.1 milioni di euro.

Quinto posto per Mamma Mia! Ci Risiamo, che incassa 329mila euro e sale a tre milioni complessivi. Scende al sesto posto Hotel Transylvania 3: l’uscita di Gli Incredibili 2 ovviamente ha avuto un impatto sulla pellicola d’animazione, che incassa 286mila euro e sfiora i 12 milioni complessivi. Settima posizione per Gotti – il Primo Padrino, che incassa 270mila euro e sale a 971mila euro, mentre Mission: Impossible – Fallout incassa 230mila euro all’ottavo posto e sfiora i cinque milioni complessivi.

Nona posizione per Un Affare di Famiglia, che tiene benissimo e raccoglie 205mila euro e un totale di 527mila euro, mentre chiude la top ten Resta con Me, con 97mila euro e un totale di 3.1 milioni di euro.

Aprono fuori dalla top ten film come Un Figlio all’Improvviso (dodicesimo, 70mila euro), Un Amore così Grande (quindicesimo, 47mila euro), La Banda Grossi (17esimo, 19mila euro), Lola + Jerry (24esimo, 10mila euro), Sembra Mio Figlio (28esimo, 6.700 euro), Saremo Giovani e Bellissimi (29esimo, 6.300 euro).