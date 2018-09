Aquaman: James Wan sull’importanza che il film abbia un’identità precisa

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Abbiamo visto decisamente poco di. Al di là di una manciata di immagini e di un primo trailer mostrato al Comic-Con di San Diego, la promozione del prossimo cinecomic DC non è ancora entrata nel vivo.

Le cose potrebbero cambiare a breve visto che è da poco scaduto l’embargo di una visita di alcuni giornalisti statunitensi nella sala montaggio del film di James Wan. In tale occasione, il regista ha anche parlato del film e dell’importanza che il suo film avesse una certa identità:

È stato molto importante per me sin da subito avere la possibilità di fare un film tutto mio e far sentire la mia voce. Dopo Fast & Furious 7 e Conjuring 2, non volevo fare il regista a noleggio. Dopo Furious 7 mi sentivo un po’ così, perciò non volevo più provare quella sensazione.

È stato di primaria importanza avere la possibilità di conferire al film il mio marchio, la mia estetica, creare i personaggi. Anche se Jason [Momoa] era stato già presentato in Justice League, volevo comunque che la sua introduzione in questo film fosse fresca per certi versi. Naturalmente ho rispettato il punto di partenza come suggerito da Justice League, ma poi ho sentito la libertà di portarlo dovunque volessi. Il mio eroe affronterà un viaggio che lo porterà a diventare una persona molto diversa da quella che è.