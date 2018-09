Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

In una recente intervista con MTV, Tom Hardy ha alluso alla questione del visto censura di Venom, il cinecomic Sony diretto da Ruben Fleisher che sarà a ottobre nei cinema italiani.

Nonostante i fan si aspettassero un divieto ai minori, la pellicola ha ricevuto una classificazione PG-13. Hardy ha voluto difendere la scelta spiegando che il personaggio può avere risonanza sia tra gli adulti che tra i più piccoli:

Ha poi ammesso che gli piacerebbe andare in un’altra direzione.

Allo stesso tempo, c’è tantissimo materiale a cui fare riferimento per dare libero sfogo alla violenza. Se solo si volesse, abbiamo già a disposizione le persone migliori per quel lavoro. Se volessero spingere in quella direzione, è lì che mi piacerebbe andare. Altrettanto bello sarebbe avere Venom e gli Avengers insieme, ma tutto questo non dipende da me.