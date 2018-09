tempo di lettura 2'

Dopo aver interessato alcune aree della Spagna, le riprese del nuovosi sono spostate, da qualche settimana, a, città europea che per via delle strutture all’avanguardia e i notevoli incentivi fiscali, sta attirando da diverso tempo sempre più produzioni americane (solo per citare un paio di fulgidi esempi).

Come noto, il film, ancora privo di un titolo ufficiale, è diretto da Tim Miller (Deadpool) e prodotto da James Cameron e si pone come sequel diretto di Terminator 2: il Giorno del Giudizio.

Nelle ore scorse, Arnold Schwarzenegger ha postato su tutti i suoi social una foto in cui lo vediamo, nel backstage di Terminator, insieme a Linda Hamilton, la storica interprete di Sarah Connor. Lo scatto, diffuso in occasione del compleanno dell’attrice, è messo accanto a un’altra foto risalente alla lavorazione di Terminator 2.

Happy birthday to my dear friend Linda Hamilton. One of my favorite co-stars, a true badass, and a wonderful human being. I’m pumped to be back together again. pic.twitter.com/jTaBLQK2qv

— Arnold (@Schwarzenegger) 26 settembre 2018