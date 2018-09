tempo di lettura 1'

Si tratta di Manny Jacinto (The Good Place) che interpreterà Fritz, uno dei piloti che verranno addestrati dal Maverick di Tom Cruise.

Jacinto si unisce a un team di attori e attrici che comprende già, oltre a Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez e Lewis Pullman.

In calce potete vedere alcuni nuovi scatti rubati dal set:

My uncle (who’s in the Navy) got to see Tom Cruise working on the Next Top Gun movie aboard his ship. pic.twitter.com/MKk8sMDh0x

— BBQuintin (@QuinCunning) 18 settembre 2018