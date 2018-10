tempo di lettura 1'

Il terzo film suha trovato la sua piccola protagonista. Si tratta di, che di recente abbiamo visto ine che prossimamente sarà al cinema nei panni della piccola

La giovane attrice interpreterà Judy, la figlia di Ed e Lorraine Warren che sarà questa volta presa di mira dalla bambola demoniaca.

La storia ruoterà anche attorno alle due babysitter della piccola. Le riprese partiranno questo mese ora che il casting si avvia verso la fase conclusiva.

L’uscita nelle sale di Annabelle 3, ricordiamo, è stata fissata al 3 luglio 2019.

Vi ricordiamo che Annabelle, diretto da John R. Leonetti, ha incassato 257 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di soli 6.5 milioni di dollari, mentre Annabelle: Creation, diretto da David F. Sandberg, ne ha incassati 306 in tutto il mondo contro un budget di 15. Dabuerman ha scritto anche The Nun, nuovo spin-off in uscita il 7 settembre, oltre a It e It: Capitolo 2.