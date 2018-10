Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come sappiamovestirà i panni di Cacciatrice in, lo spin-off di Suicide Squad scritto da Christina Hodson con protagonista Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Di recente tramite The Wrap l’attrice ha parlato del ruolo che andrà ad interpretare e del progetto:

Imparerò a tirare con arco e frecce – il che è nuovo per me. È davvero eccitante, anche il processo per ottenere la parte lo è stato, è stata un’esperienza molto diversa da quelle che ho passato in genere. Stare con le altre attrici e con la regista e sentire l’energia che c’è dietro, è stata una cosa unica, e sono molto felice di tutto ciò.

Non posso dire di essere una grande lettrice di fumetti, ma quando ho incontrato Cathy Yan, che sta dirigendo il film, ho imparato la storia del personaggio, davvero molto interessante. È un punto emotivo molto forte da cui partire per un personaggio supereroistico.