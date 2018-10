Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

L’Assemblea dei distributori ANICA ha eletto come nuovo Presidente, con scrutinio segreto all’unanimità dei presenti, Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution, già vicepresidente durante i mandati di Richard Borg e Andrea Occhipinti.

Il Presidente eletto ha ringraziato tutti gli associati per la fiducia ed il consenso manifestati dichiarandosi consapevole che, nel delicato momento in cui si trova tutta l’industria audiovisiva, i distributori ANICA dovranno affrontare con serenità, buon senso e determinazione tutti gli argomenti in discussione, con particolare attenzione ai rapporti con produttori ed esercenti, individuando e proponendo soluzioni condivise che possano far crescere il mercato.

Richard Borg, direttore generale e amministratore delegato di Universal Pictures International Italy, ha dichiarato: “In un momento di profondo cambiamento del mercato Luigi Lonigro sarà una garanzia di continuità e potrà dare un ulteriore contributo al dialogo non più rimandabile tra i vari attori del mercato”.

Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film, ha voluto salutare il presidente neoeletto con questo commento: “In un contesto di mercato particolarmente delicato e alla luce della pluralità di tematiche che interessano il settore cinematografico, Luigi Lonigro assicura una guida responsabile alla Sezione Distributori sulla base della sua competenza professionale e della sua consolidata esperienza. A Luigi gli auguri più sentiti di buon lavoro da parte di Medusa Film”.

Nicola Maccanico, Amministratore Delegato di Vision Distribution, ha usato queste parole per il nuovo presidente dei Distributori ANICA: “Lonigro ha di fronte a se’ sfide complesse che potrà affrontare forte della sua antica e profonda conoscenza delle dinamiche del mondo della distribuzione e dell’esercizio. Il nuovo Presidente potrà contare sul sostegno di un comparto attraversato da cambiamenti trasversali e globali ma che è ben consapevole di quanto serva sempre cercare una sintesi tra le diverse istanze per provare a crescere. Un grande in bocca al lupo da parte di Vision a Luigi ed al gruppo dirigente che lo accompagnerà in questo triennio”.

Anche Andrea Romeo, General Manager di I Wonder Pictures, ha rilasciato una dichiarazione sull’elezione del nuovo presidente dei distributori: “Sono certo che questa Presidenza saprà portare a compimento le innovazioni di sistema che con pazienza ricerchiamo da anni. Luigi Lonigro ha gli strumenti, la duttilità e l’indole per portare l’ANICA ad affrontare le grandi sfide che attendono il mercato cinematografico italiano.”