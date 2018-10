tempo di lettura 2'

Ci siamo.

La produzione e la lavorazione di Rambo 5 sono ufficialmente partite.

Stando alle informazioni passate, le riprese si svolgeranno fra Londra, la Bulgaria e le Isole Canarie.

Ad informarci del fatto che la quinta iterazione cinematografica del popolarissimo reduce della Guerra del Vietnam, è stato lo stesso Sylvester Stallone che, su Instagram, ha pubblicato un paio di first look al suo personaggio.

Potete vederli entrambi qua sotto:

Visualizza questo post su Instagram Tonight we start filming…! Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 2, 2018 at 10:01 PDT

Visualizza questo post su Instagram … Comes a Horseman Wild and Free. @rambomovie #rambo5 Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: Ott 2, 2018 at 11:36 PDT

Secondo i primi dettagli di massima sulla trama trapelati a maggio, Rambo sarà alle prese con un forte disturbo da stress post–traumatico (DPTS). Ormai ritiratosi a vivere in un ranch in Arizona, campa con i lavori saltuari che riesce a trovare. La sua amica e proprietaria della tenuta in cui vive lo informa del fatto che sua nipote è scomparsa dopo aver attraversato il confine con il Messico per una festa e, per tale ragione, John va oltre confine per ritrovare la nipote della donna. La ricerca della giovane si trasformerà ben presto in una discesa negli inferi del traffico sessuale e Rambo si ritroverà a fare squadra con un giornalista la cui sorellastra è stata anch’ella rapita. Potete facilmente immaginare gli esiti del tutto.